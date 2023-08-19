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الإطاحة بمنحرف خطير محل 17 منشور تفتيش !!

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 06:54 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكّن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية سوسة الجنوبية من القبض على منحرف خطير قام بسلسلة من السرقات بالجهة، وذلك إثر تحديد مكان تواجده بعد نصب كمين محكم له، بعرض هويته على الناظم الآلي تبيّن وأنه محل 17 منشور تفتيش من أجل "السرقة، التهديد، استهلاك مادة مخدرة ودخول محل الغير عنوة..".

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه.


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