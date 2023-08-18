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المنستير: المخيم العلمي الصيفي من21 الى 26 أوت 2023 لفائدة التلاميذ والطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في إطار برنامج المخيمات العلمية ونظرا لنجاح المخيم العلمي الصيفي الأول الذي انتظم بقصر العلوم بالمنستير من 11 إلى16 جويلية 2023 بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، ينظم قصر العلوم في تجربة ثانية المخيم العلمي الصيفي من21 الى 26 أوت 2023 لفائدة التلاميذ والطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة.

يشارك في هذا المخيم 20 مشاركا من عديد ولايات الجمهورية التونسية (المنستير، سوسة، المهدية وجندوبة).

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ويتخلل برنامج المخيم العديد من الورشات التعليمية في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الفلك كما يضم البرنامج زيارة ميدانية تعليمية الى مخبر البيوتكنولوجيا بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير للتعرف عن كثب على كيفية القيام بالتجارب والبحوث العلمية وكذلك زيارة إلى المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحّة بالمنستير سيتابع من خلالها التلاميذ محاكاة تدخل طبي إضافة إلى عديد المفاجآت الأخرى...
كما أنّ للأنشطة الثقافية والترفيهية نصيبا وافرا من خلال برمجة ورشات للمسرح والموسيقى وحصص للسباحة والتنشيط الشبابي.
وتعتبر المخيمات العلمية تجربة فريدة من نوعها لما توفره من مناخ يراوح بين تحصيل العلوم والترفيه وتكوين الصداقات والتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين في مراوحة ممتعة بين الأنشطة العلمية والثقافية وبين الأنشطة الترفيهية وذلك قصد المساهمة الفعالة في اتخاذ مبادرات مبتكرة تعزّز تعلّم العلوم خارج المدارس والقاعات الدراسية.


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