المنستير: المخيم العلمي الصيفي من21 الى 26 أوت 2023 لفائدة التلاميذ والطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة

في إطار برنامج المخيمات العلمية ونظرا لنجاح المخيم العلمي الصيفي الأول الذي انتظم بقصر العلوم بالمنستير من 11 إلى16 جويلية 2023 بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، ينظم قصر العلوم في تجربة ثانية المخيم العلمي الصيفي من21 الى 26 أوت 2023 لفائدة التلاميذ والطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة.



يشارك في هذا المخيم 20 مشاركا من عديد ولايات الجمهورية التونسية (المنستير، سوسة، المهدية وجندوبة).





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