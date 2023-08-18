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فظيع في حي خالد ابن الوليد :قتل شابان طعنا بالات حادة

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 14:01 قراءة: 0 د, 25 ث
      
شهدت ليلة امس منطقة حي خالد ابن الوليد من ولاية منوبة جريمتا قتل بشعتين ذهب ضحيتهما شابان في عمر الزهور تم ازهاق روحهما بالطعنات بالات حادة.
وقد جدت الجريمة الأولى بمنطقة خالد ابن الوليد دوار هيشر تمثلت في قتل شاب بعدة طعنات اثر معركة جدت بالجهة وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة في حين جدت الجريمة الثانية بمنطقة البودرية من ولاية منوبة حيث تم قتل الضحية الثانية بعدة طعنات وقد تم فتح بحث في الغرض والأبحاث متواصلة للقبض على الجناة.


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