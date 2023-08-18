مغني الراب "حسان junior" يجتاز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا

اجتاز مغني الراب المعروف باسم ''حسان junior'' الحدود البحرية خلسة يوم 12 أوت 2023 نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل سيدي عبد الحميد.



ووصل مغني الراب رفقة مجموعة من أبناء منطقته ''الطفالة'' من ولاية سوسة إلى مدينة باليرمو الإيطالية. وقد وثّق المجتازون مقطع فيديو لعملية "الحرقة" تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.





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