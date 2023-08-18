مغني الراب "حسان junior" يجتاز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا

اجتاز مغني الراب المعروف باسم ''حسان junior'' الحدود البحرية خلسة يوم 12 أوت 2023 نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل سيدي عبد الحميد.
ووصل مغني الراب رفقة مجموعة من أبناء منطقته ''الطفالة'' من ولاية سوسة إلى مدينة باليرمو الإيطالية. وقد وثّق المجتازون مقطع فيديو لعملية "الحرقة" تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
ووصل مغني الراب رفقة مجموعة من أبناء منطقته ''الطفالة'' من ولاية سوسة إلى مدينة باليرمو الإيطالية. وقد وثّق المجتازون مقطع فيديو لعملية "الحرقة" تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
يذكر أن حسان junior أثار الجدل بسبب أغنيتي راب "أولد سكول" حصدتا ملايين المشاهدة على اليوتيوب في ظرف أشهر قليلة من إصدارهما.
ومن المنتظر أن تصدر الأغنية التي جمعت junior بمغني الراب المعروف باسم GGA في قادم الأيام على موقع اليوتيوب الخاص بـ GGA.
المصدر موزاييك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 271706