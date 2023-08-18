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محكمة التعقيب تصدر قرارها بخصوص اتفاق الصلح لعماد الطرابلسي مع الدولة

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 10:01 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أصدرت محكمة التعقيب مؤخرا قرارا يقضى بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.
وللإشارة فقد أبرم عماد الطرابلسي صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.


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