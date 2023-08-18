رئيس حزب البناء الجزائري يتراجع عن تصريحاته بشأن تطبيع تونس مع اسرائيل

اضطر رئيس حزب سياسي جزائري مقرّب من الرئيس عبد المجيد تبون ومشارك في الحكومة، إلى تقديم توضيحات، اليوم الأربعاء، بشأن تصريحات كان قد أدلى بها قبل أيام تخص ما اعتبرها خطوات تطبيع قائمة في كل من تونس وموريتانيا مع إسرائيل.



ونشر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بيانا لتوضيح تصريحاته التي أدلى بها خلال ندوة سياسية نظمها حزبه حول الأزمة النيجرية وأثرها على أمن واستقرار منطقة المغرب العربي.





وقال بن قرينة إن تصريحه حول قرب حدوث تطبيع في تونس مع الكيان المحتل، مرتبط "برصد تصريحات من قيادات نقابية وشخصيات مقيمة في تونس تتكلم على تنامي أنواع من التطبيع، والدافع لتصريحنا هو الإشفاق على الشقيقة تونس حتى لا تقع تحت طائلة ابتزاز بعض الجهات التي لا تريد الخير للأمة والمنطقة المغاربية خصوصا، مستغلة بكل أسف أوضاع عدد من أقطارنا لمحاولة الدفع بها نحو خيارات تتنافى مع خيارات شعوبها".وفسرّ بن قرينة المخاوف الجزائرية التي أعلنها، بوجود ما وصفها بـ"التحركات المريبة لكيانات وظيفية (في إشارة إلى الإمارات) تزامنت مع توتير كل المنطقة في المغرب العربي وآخرها الاقتتال الذي اندلع في ليبيا، ما يدعم هدف إشاعة الفوضى والفلتان لمصلحة قوى الشر في المنطقة".وكان بن قرينة قد قال في الندوة السابقة إن الزيارة التي قام بها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان إلى تونس قبل أسبوع، تخص محاولة استمالة تونس إلى التطبيع مقابل مساعدات واستثمارات. وكان بن قرينة قد قال إن لديه معلومات عن أن التطبيع في تونس، صار قريبا جدا.وقال زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام ان تراجع بن قرينة يكشف انه كان مدفوعا من السلطات الجزائرية مشيرا بان ارسال الرسالة من خلال زيارة وزير الخارجية نبيل عمار الى الجزائر دليل على ان سياستنا الخارجية مرهونة لجارتنا الغربية.وتابع " لماذا لم تنشر الرئاسة الجزائرية لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوزير الخارجية التونسي".