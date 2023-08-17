الاثنين.. أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بتهمة 'تعطيل حرية العمل'

ينتظر أن يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يوم الاثنين القادم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف وذلك لاستنطاقه من أجل تهمة تتعلق بتعطيل حرّيّة العمل، وفق ماجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن جمعية القضاة التونسيين.



وذكرت الجمعية أنّ ملف القضية التحقيقية المنشورة في حق رئيسها أنس الحمادي يتعلق بإضراب القضاة احتجاجا على المرسوم الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.





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وأفادت الجمعية بأنّه سبق لرئيسها أن أحيل على أنظار مجلس التأديب والتفقدية العامة بوزارة العدل بطلب من وزيرة العدل، قبل أن يقرّر المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء رفع الحصانة القضائية عنه، لفسح المجال لمثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف.