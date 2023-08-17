الاحتفاظ بصاحب سلسلة محلات ومغازات مختصة في بيع الدواجن

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الخميس لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بصاحب سلسلة محلات ومغازات مختصة في بيع الدواجن وعلف الدواجن.



ووفق اذاعة موزاييك استند قرار الاحتفاظ بصاحب محلات توزيع وبيع الدواجن، الى شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق في مادة العلف النياتي المدعم وشبهات غسيل وتبييض الأموال.