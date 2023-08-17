الاحتفاظ برئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان

أعلنت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ايقاف محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز باتحاد الصناعة والتجارة فجر اليوم.وكتبت الشاذلي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "إيقاف محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز هذا الفجر وللعلم يمتلك 24مخبزة يعني بارون الفارينة والخبز ويتحكم في قوت التوانسة".وكان بوعنان خرج فرحا بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنع المخابز العصرية من انتاج الخبز المدعم.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك عن نتائج عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على 15 مطحنة.وحسب ذات البلاغ فقد تمّ حجز 1597 طنّا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1579.6 أطنان من السميد و3100 طنّا من القمح و151.9 أطنان من السداري و8.45 طنّا من الملح الغذائي.وكان الرئيس قيس سعيد قد انهى أول امس مهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وكلف سلوى بن حديد حرم الزواري بالاشراف على هذه المؤسسة كما دعا وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار.