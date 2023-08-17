Babnet

الاحتفاظ برئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 10:07 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أعلنت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ايقاف محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز باتحاد الصناعة والتجارة فجر اليوم.
وكتبت الشاذلي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "إيقاف محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز هذا الفجر وللعلم يمتلك 24مخبزة يعني بارون الفارينة والخبز ويتحكم في قوت التوانسة".
وكان بوعنان خرج فرحا بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنع المخابز العصرية من انتاج الخبز المدعم.
أخبار ذات صلة:
رئيس غرفة المخابز المصنفة: اليوم عندنا عيد وبحياة راس سيّد الرئيس وربي يطول في عمرو أزمة الخبز انتهت ‎...

...

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك عن نتائج عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على 15 مطحنة.

وحسب ذات البلاغ فقد تمّ حجز 1597 طنّا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1579.6 أطنان من السميد و3100 طنّا من القمح و151.9 أطنان من السداري و8.45 طنّا من الملح الغذائي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد انهى أول امس مهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وكلف سلوى بن حديد حرم الزواري بالاشراف على هذه المؤسسة كما دعا وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 271642

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 17 Août 2023 à 10h 37m |           
أمور تدوخ


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet34°
31° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
38°-26
36°-27
33°-25
32°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*