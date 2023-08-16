ذاكر لهيذب: كمية الحبوب التي أعلن عن حجزها يوم الثلاثاء تكفي خبز يومي من9 صباحا الي منتصف النهار





وقال ذاكر لهيذب ان " الكمية المحجوزة من الحبوب تكفي خبز يومي من الساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار".



نشر الاربعاء 15 اوت، القيادي بحزب التيار الديمقراطي الدكتور ذاكر لهيذب تدوينة تعليقا علي بيان رئاسة الجمهورية المتعلق بحجز كميات من الحبوب والفرينة والسميد وقال ذاكر لهيذب ان " الكمية المحجوزة من الحبوب تكفي خبز يومي من الساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار".

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من جانبه علق الدكتور سمير عبد المومن تأييدا لما جاء في تدوينة زميله وأكد ان الكميات المحجوزة تكفي لنصف يوم استهلاك للخبز مشيرا الي ان الاستهلاك اليومي يناهز 10 الاف طن من الحبوب.



وقال " الى غاية 2 أوت.. تونس استوردت 9.5 مليون قنطار من الحبوب من جملة 29 مليون مبرمجة لسنة 2023 اي بنسبة 32.57٪ ..إلى غاية 2 أوت.. تونس استوردت 9.5 مليون قنطار من الحبوب من جملة 29 مليون مبرمجة لسنة 2023 اي بنسبة 32.57٪ ..اعمل حسابك 6528 طن يكفي لنصف يوم من الاستهلاك هذي حسابات الدولة الاستهلاك يومي يناهز 10.000 طن".





وكانت عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها قوات الأمن والحرس الوطنيين، يوم 15 أوت 2023 ، ب 15 مطحنة، أفرزت عن حجز 6528 طنا من المواد المدعمة و 45ر8 طنا ملح غذائي.

وتتمثل المواد المدعمة المحجوزة، في إطار عمليات المراقبة المشتركة التي ساهم فيها كل من أعوان وإطارات وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب، في 1597 طن من الفارينة المدعمة و 5ر99 طن من الفارينة الرفيعة.

ومن بين المواد المدعمة الأخرى المحجوزة، وفق بلاغ صادر أمس الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية، 6ر1579 طن من السميد و 3100 طن من القمح و 9ر151 طن من السداري.

