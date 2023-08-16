رئيس الحكومة يلتقي وزير الشباب والرياضة

تحادث رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع كمال دقيش وزير الشباب والرياضة.

ونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بالنتائج المشرّفة التي حقّقتها الرياضة التونسية في محطّات رياضية كبرى وخاصّة على مستوى الألعاب الفردية.

وتناول اللقاء النظر في الملفات المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة مع التأكيد على مزيد توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لدعم القطاع الشبابي والرياضي.

كما استعرض كمال دقيش استعدادات المنتخبات الوطنية للتّظاهرات الرياضية المقبلة وأهمها الألعاب الأولمبية سنة 2024 بباريس.