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لؤي الشابي: لوبيات فلست مطحنة لشرائها للحصول على صوت في اتحاد الصناعة والتجارة

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 17:01 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال رئيس منظمة الارت لؤي الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن لوبيات في اتحاد الصناعة والتجارة تورطت في إفلاس مطحنة لشرائها.
وأضاف " هذه المطحنة سعت للحصول على 100 ألف د لمواجهة ازمتها لكن البنك تنكر لها فقامت إحدى اللوبيات بشراء المطحنة وتحصلت على دعم من نفس البنك بحوالي 600 الف دينار".
وأضاف " الكارتال سعى للحصول على المطحنة ليحصل على صوت في اتحاد الصناعة".
وتابع " هذه هي الكارتالات التي حذرنا منها والتي تقول دائما انها تشتغل تحت طائلة القانون".
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