لؤي الشابي: لوبيات فلست مطحنة لشرائها للحصول على صوت في اتحاد الصناعة والتجارة

قال رئيس منظمة الارت لؤي الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن لوبيات في اتحاد الصناعة والتجارة تورطت في إفلاس مطحنة لشرائها.
وأضاف " هذه المطحنة سعت للحصول على 100 ألف د لمواجهة ازمتها لكن البنك تنكر لها فقامت إحدى اللوبيات بشراء المطحنة وتحصلت على دعم من نفس البنك بحوالي 600 الف دينار".
وأضاف " الكارتال سعى للحصول على المطحنة ليحصل على صوت في اتحاد الصناعة".
وتابع " هذه هي الكارتالات التي حذرنا منها والتي تقول دائما انها تشتغل تحت طائلة القانون".
وأضاف " هذه المطحنة سعت للحصول على 100 ألف د لمواجهة ازمتها لكن البنك تنكر لها فقامت إحدى اللوبيات بشراء المطحنة وتحصلت على دعم من نفس البنك بحوالي 600 الف دينار".
وأضاف " الكارتال سعى للحصول على المطحنة ليحصل على صوت في اتحاد الصناعة".
وتابع " هذه هي الكارتالات التي حذرنا منها والتي تقول دائما انها تشتغل تحت طائلة القانون".
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