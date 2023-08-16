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القيادي في حركة الشعب ،رضا لاغة: رئيس الجمهورية أمامه الورقة الأخيرة..

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قال القيادي في حركة الشعب ،رضا لاغة، لدى حضوره اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، في برنامج "هنا تونس"، إننا نعيش اليوم حالة تأخر سياسي.
وأوضح لاغة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إنه لا سبيل للعودة إلى الوراء، ولكنه يعيش في الحقيقة حالة تأخر تاريخي أو مايعرف بالقصور الذاتي في الأداء.

وشدد على ان القصور الذاتي لا يمكن تجاوزه من خلال هرسلة الأحزاب وتسفيه النخبة الوطنية التي راكمتها الدولة التونسية.
...


وبين أنه في حال أراد الرئيس الخروج من الازمة الموجودة فهو مطالب برد الاعتبار للنخبة وللاحزاب التي ناصرت مسار 25 جويلية، ويفتح معها جسور حوار وكذلك مع المنظمات الوطنية، وبالإمكان حينها تحديد حكومة لديها أولويات قائلا، "وهذه الورقة الأخيرة للرئيس".

وشدد في السياق ذاته على أن حركة الشعب، مكوّن أساسي وستناضل من داخل مسار 25 جويلية لكي تستدعي مضمون المشروع الوطني الذي غيبه رئيس الجمهورية، "قائلا 25 جويلية كانت حلمة لحصانة الدولة" على حد تعبيره.




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