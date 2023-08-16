القيادي في حركة الشعب ،رضا لاغة: رئيس الجمهورية أمامه الورقة الأخيرة..

قال القيادي في حركة الشعب ،رضا لاغة، لدى حضوره اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، في برنامج "هنا تونس"، إننا نعيش اليوم حالة تأخر سياسي.

وأوضح لاغة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إنه لا سبيل للعودة إلى الوراء، ولكنه يعيش في الحقيقة حالة تأخر تاريخي أو مايعرف بالقصور الذاتي في الأداء.



وشدد على ان القصور الذاتي لا يمكن تجاوزه من خلال هرسلة الأحزاب وتسفيه النخبة الوطنية التي راكمتها الدولة التونسية.



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