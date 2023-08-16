القضاء يصدر حكمه في قضية محرز الغنوشي

قضت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقاف تنفيذ القرار التأديبي الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي ضد المهندس ومقدم النشرة الجوية محرز الغنوشي مع الاذن بالتنفيذ على المسودة .