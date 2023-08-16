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القضاء يصدر حكمه في قضية محرز الغنوشي

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 12:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قضت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقاف تنفيذ القرار التأديبي الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي ضد المهندس ومقدم النشرة الجوية محرز الغنوشي مع الاذن بالتنفيذ على المسودة .
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