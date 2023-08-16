قضت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقاف تنفيذ القرار التأديبي الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي ضد المهندس ومقدم النشرة الجوية محرز الغنوشي مع الاذن بالتنفيذ على المسودة .
القضاء يصدر حكمه في قضية محرز الغنوشي
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الأربعاء 16 أوت 2023 | 29 محرم 1445
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