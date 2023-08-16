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زياد الهاني: وزارة التجارة ستقرر منع إنتاج فارينة المرطبات والبسكويت

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 11:46 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "اي اف ام" انه يمتلك معطيات مؤكدة من وزارة التجارة بشان قرار سيصدر قريبا لمنع إنتاج " دقيق رفيع" معين يطلق عليه " "فارينة بياس موان سات" المخصصة للمرطبات وصناعة البسكويت.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك عن نتائج عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على 15 مطحنة.
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وحسب ذات البلاغ فقد تمّ حجز 1597 طنّا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1579.6 أطنان من السميد و3100 طنّا من القمح و151.9 أطنان من السداري و8.45 طنّا من الملح الغذائي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد انهى أول امس مهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وكلف سلوى بن حديد حرم الزواري بالاشراف على هذه المؤسسة كما دعا وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار.


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