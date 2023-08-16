السجن لإمام جامع من اجل هذه التهمة

اصدرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين سجنا في حق امام جامع وذلك على خلفية تمجيده لتنظيم داعش الارهابي في خطبه.

وقد انكر الأمام جميع التهم المنسوبة اليه وبين ان التهمة كيدية وانه له خلافات مع أحد اعوان الامن بجهته ،نافيا تبنيه أي فكر جهادي تكفيري متشدد ،موضحا انه يحمل الفكر المعتدل وان وزارة الشؤون الدينية من عينته فواجهه القاضي باعترافاته المسجلة عليه بحثا وبشهادة بعض المصلين فاصر على الانكار.

