رئاسة الجمهورية تنشر نتائج عمليات المراقبة على 15 مطحنة

وحسب ذات البلاغ فقد تمّ حجز 1597 طنّا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1579.6 أطنان من السميد و3100 طنّا من القمح و151.9 أطنان من السداري و8.45 طنّا من الملح الغذائي.