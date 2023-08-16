رئاسة الجمهورية تنشر نتائج عمليات المراقبة على 15 مطحنة

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك عن نتائج عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على 15 مطحنة.
وحسب ذات البلاغ فقد تمّ حجز 1597 طنّا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1579.6 أطنان من السميد و3100 طنّا من القمح و151.9 أطنان من السداري و8.45 طنّا من الملح الغذائي.
وحسب ذات البلاغ فقد تمّ حجز 1597 طنّا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1579.6 أطنان من السميد و3100 طنّا من القمح و151.9 أطنان من السداري و8.45 طنّا من الملح الغذائي.
وبلغ مجموع الحجز الفعلي 202.1 أطنان والحجز الصوري 6325.9 أطنان.
وفي المجموع، تمّ حجز 6528 طنّا من المواد المدعمة و8.45 طنّا من الملح الغذائي.
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