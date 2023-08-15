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تونس تُعرب عن عميق انشغالها بالتطورات في ليبيا وتدعو لتغليب لُغة الحوار والتوصّل إلى حلّ سلمي

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 21:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شددت تونس، في بلاغ صادر عن وزراة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، على تمسكها بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب.

وأعربت عن عميق إنشغالها بهذه التطورات المؤسفة ودعت إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب الأوقات يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها.
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وبينت أنها تتطلع مع أشقائها في ليبيا إلى التوصل الى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي.

ولفتت إلى أن الأحداث تتسارع وتتجدد الإشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع فضلا عن سقوط ضحايا وغياب الأمن والإستقرار الذين تنشدهما تونس، كما ينشدهما الشعب الليبي.


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