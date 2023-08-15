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رئيس الجمهورية يدعو الى إلى ضرورة تطبيق القانون على الذين يختلقون الأزمات بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الإثنين 15 أوت 2023 بقصر قرطاج، على اجتماع حضره أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، إلى جانب كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، و كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، و مراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، و حسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.

...

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة.


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