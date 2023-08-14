ديلو : "إيداع رياض بالطيبّ السجن سببه ملفات سياسية كيدية"

عقدت اليوم الإثنين 14 أوت 2023 ، جبهة الخلاص الوطني وهيئة الدفاع عن وزير الإستثمار الأسبق "رياض بالطيب" ندوة صحفية حول المستجدات المتعلقة بالقضية والحالة الصحية ل"بالطيّب" ،الذي تم إيقافه في فيفري الفارط قبل لحظات من مغادرته البلاد.





وفي تصريح للجوهرة أف أم ، بيّن المحامي "سمير ديلو" أن هناك تناقضات في القضية بين التهم ونصوص الإحالة في إختتام البحث وتناقض مع تقارير لجنة التحاليل المالية وقد تم إيداع بالطيّب السجن طبقا لإستنتاجات القاضي في قضية "انستالينغو" .



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وأشار ديلو إلى أن وجود بالطيّب في السجن بسبب قضايا كيدية لملفات سياسية ، مشيرا إلى سوء معاملته في السجن رغم ضرفه الصحي الخاص حيث يعاني من قصور كلوي إضافة إلى مرض السكري .



ولفت ديلو إلى أن إدارة السجن أنهت المتابعة الصحية ل"بالطيب" بقرار من طبيب السجن ، مشددا على مطالبة هيئة الدفاع بحقه في الصحة والمعاملة الجيدة .



وللإشارة تنظر حاليا محكمة التعقيب في القضية بعد تعقيب هيئة الدفاع على قرار دائرة الإتهام .