Babnet

محمد عبّو: تجاوزنا حالة ''البهتة''..

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 15:57 قراءة: 1 د, 20 ث
      
شدّد الناشط السياسي، محمّد عبّو، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الاثنين 14 أوت 2023، على أنّ البلاد التونسية ستتجاوز الأزمة الراهنة، "فلا يُمكن هدم التقدّم الذي أحرزته، بفضل ثورة الرابع عشر من جانفي، بكلّ هذه البساطة".

وأكّد محمّد عبّو على أنّ "تونس لها من الكفاءات التي تُمكّنها من المضي قدما في تحقيق النجاح، ولكن ذلك شريطة تكريس دولة القانون وزوال المنظومة الراهنة".

...

وقال: "لقد زالت منظومة ما قبل 14 جانفي، لتأتي بعدها منظومة أخرى.. إنّها منظومة التسيُّب".

وقدّر محمّد عبّو أنّنا "تجاوزنا حالة البهتة من الانقلاب وانهيار الديمقراطيّة، وعُدنا إلى حالة الأنانية واللامبالاة وأحيانا اللاوطنيّة"، على حدّ وصفه.

وأشار عبّو إلى أنّ ممارسة الشعبوية كانت موجودة، حتّى قبل تاريخ 25 جويليّة 2021، إلاّ أنّ "قيس سعيّد أصبح الآن بطل الشعبوية".

وفي سياق آخر، علّق عبو على مسألة تطهير الإدارة التونسية، معتبرا أنّ رئيس الجمهورية يلعب من خلال خطاباتها على خلق "البوز".

وقال: "الرئيس تحدّث عن الشهائد المدلّسة.. المسألة موجودة بالفعل، لكنّني كنت قد تطرّقت إلى هذا الموضوع منذ زمن طويل.. خلال دراسة قُمنا بها عام 2012، لم تشمل سوى عيّنات عشوائية، اكتشفنا أنّ 30 بالمائة من الانتدابات تمّت في ظلّ شهائد مدلّسة إلكترونيا".

وشدّد محمّد عبّو على أنّ "أرقام الانتدابات الحاصلة وفقا لشهائد مدلّسة غير دقيقة، وبالتالي لا داعي أن يدّعي أيّا كان أنّه على دراية بالعدد الرسمي للشهائد المدلّسة"، وفق قوله.

وأردف: "المسألة معقّدة وليست بهذه البساطة.. مسألة تطهير الإدارة قاعدة تتداول في إطار الشعبوية".

وفي سياق آخر، اعتبر محمّد عبّو أنّه لم يتغيّر شيء على رأس رئاسة الحكومة، "ففي نهاية الأمر رئيس الجمهورية هو صاحب القرارات"، مضيفا: "هو موظّف، وقعت ترقيته إلى رئيس حكومة.. الحال مثله بالنسبة لبقية الوزراء".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271489


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 14 أوت 2023 | 27 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:09
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
35°-24
35°-24
35°-25
36°-26
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*