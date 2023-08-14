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عاجل... قيس سعيّد يُنهي مهام رم ع ديوان الحبوب ويدعو وزيرة العدل لاثارة تتبعات ضد هؤولاء

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 14 أوت 2023، إنهاء مهام بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كلّ المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.


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