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وفاة شاب وتعرّض آخر لاصابات إثر سقوطهما من فوق حاوية بميناء رادس

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 13:04 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة، للكشف عن ملابسات وفاة شاب وتعرّض آخر إلى اصابات خطيرة اثر سقوطهما من فوق حاوية بميناء رادس ليلة أمس الأحد.

وتفيد المعطيات الأولية أن الشابين تسلّلا ليلة أمس الأحد الى داخل الميناء التجاري برادس، وذلك بغاية الابحار خلسة الى خارج البلاد التونسية.

...

وحسب ذات المعطيات أنه ولأسباب مجهولة فقد الشابان توازنهما حيث سقطا بين حاويات على متن احدى البواخر الراسية بالميناء وهو ما أدى الى وفاة أحدهما على عين المكان فيما تم نقل الثاني الى المستشفى للعلاج.

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