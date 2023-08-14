صورة اليوم من مهرجان قرطاج: وزارة المرأة تصف المرأة التونسية بأنها نافورة‎

وأثارت العبارة المستعملة موجة من التعليقات الساخرة والمنتقدة لما اعتبره النشطاء قلة ذوق وابتذال وفي هذا الاطار قال الاعلامي سمير الوافي " حفل ناجح جماهيريا...وحضور متوهج للطيفة...وفرقة ماسيّة تشرف الموسيقيين التوانسة...وتظهر هذه الجملة الرديئة لتشوش المشهد...من كل قاموس اللغة العربية إستعملوا كلمة " نافورة " لوصف المرأة التونسية في عيدها..." نافورة " يا رسول الله !!!...".وتابع مستنكرا "هل ضاقت عليكم اللغة العربية إلى هذه الدرجة !؟؟...لو تمت ترجمتها الى الفرنسية لزاد في رداءتها الخيال البذيء !!!؟؟؟ قلة ذوق وإبتذال وفقر في التصور !!!".