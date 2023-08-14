صورة اليوم من مهرجان قرطاج: وزارة المرأة تصف المرأة التونسية بأنها نافورة‎

ظهرت ليلة الأحد 13 أوت، في الشاشة العملاقة على ركح مهرجان قرطاج تزامنا مع الحفل الذي أحيته لطيفة العرفاوي بمناسبة عيد المرأة رسالة تهنئة من وزارة المرأة تضمن وصفا للمرأة التونسية بأنها نافورة.
وأثارت العبارة المستعملة موجة من التعليقات الساخرة والمنتقدة لما اعتبره النشطاء قلة ذوق وابتذال وفي هذا الاطار قال الاعلامي سمير الوافي " حفل ناجح جماهيريا...وحضور متوهج للطيفة...وفرقة ماسيّة تشرف الموسيقيين التوانسة...وتظهر هذه الجملة الرديئة لتشوش المشهد...من كل قاموس اللغة العربية إستعملوا كلمة " نافورة " لوصف المرأة التونسية في عيدها..." نافورة " يا رسول الله !!!...".
وتابع مستنكرا "هل ضاقت عليكم اللغة العربية إلى هذه الدرجة !؟؟...لو تمت ترجمتها الى الفرنسية لزاد في رداءتها الخيال البذيء !!!؟؟؟ قلة ذوق وإبتذال وفقر في التصور !!!".
وأثارت العبارة المستعملة موجة من التعليقات الساخرة والمنتقدة لما اعتبره النشطاء قلة ذوق وابتذال وفي هذا الاطار قال الاعلامي سمير الوافي " حفل ناجح جماهيريا...وحضور متوهج للطيفة...وفرقة ماسيّة تشرف الموسيقيين التوانسة...وتظهر هذه الجملة الرديئة لتشوش المشهد...من كل قاموس اللغة العربية إستعملوا كلمة " نافورة " لوصف المرأة التونسية في عيدها..." نافورة " يا رسول الله !!!...".
وتابع مستنكرا "هل ضاقت عليكم اللغة العربية إلى هذه الدرجة !؟؟...لو تمت ترجمتها الى الفرنسية لزاد في رداءتها الخيال البذيء !!!؟؟؟ قلة ذوق وإبتذال وفقر في التصور !!!".
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