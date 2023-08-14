وزير الخارجية الإيطالية: الاتفاقية الليبية التونسية لمساعدة المهاجرين خطوة إيجابية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” يوم الأحد إن الاتفاقية الليبية التونسية لمساعدة المهاجرين هي بالفعل خطوة إيجابية.



جاء ذلك في



جاء ذلك في مقابلة لصحيفة “لاستامبا” علق من خلالها “تاياني” على تقديم صندوق النقد الدولي ملياري دولار إلى تونس قائلا: “لا يمكن توقع بذل تونس جهودا مستحيلة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا” مضيفا أنه إذا ضاعفت بلاده جهودها في المنطقة، فسيتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين، على حد تعبيره.

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