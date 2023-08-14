وزير الخارجية الإيطالية: الاتفاقية الليبية التونسية لمساعدة المهاجرين خطوة إيجابية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” يوم الأحد إن الاتفاقية الليبية التونسية لمساعدة المهاجرين هي بالفعل خطوة إيجابية.
جاء ذلك في مقابلة لصحيفة “لاستامبا” علق من خلالها “تاياني” على تقديم صندوق النقد الدولي ملياري دولار إلى تونس قائلا: “لا يمكن توقع بذل تونس جهودا مستحيلة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا” مضيفا أنه إذا ضاعفت بلاده جهودها في المنطقة، فسيتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين، على حد تعبيره.
جاء ذلك في مقابلة لصحيفة “لاستامبا” علق من خلالها “تاياني” على تقديم صندوق النقد الدولي ملياري دولار إلى تونس قائلا: “لا يمكن توقع بذل تونس جهودا مستحيلة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا” مضيفا أنه إذا ضاعفت بلاده جهودها في المنطقة، فسيتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين، على حد تعبيره.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء الأفارقة لتنفيذ خطة ماتي لتطوير القارة، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة وجود شراكة لاستخراج الخامات من الأراضي الإفريقية مع تجنب فكرة اتهام إيطاليا بالمستعمر الجديد.
تاياني: ''الرئيس التونسي سعيد يقاوم الإصلاحات التي تدعو إليها واشنطن ولا نعرف كيف سينتهي الأمر''
وقال انتونيو تاياني ''وقّعت الشهر الماضي إتفاقية مع تونس لوقف تدفق المهاجرين و لكن قرض صندوق النقد الدولي لتونس و الذي يقارب ملياري دولار لا يزال محجوبا ''
وأضاف تياني ان ''الرئيس التونسي سعيد يقاوم الإصلاحات التي تدعو إليها واشنطن و تساءل تاياني ''كيف سينتهي الأمر'' مضيفا ''سعيد بشكل عام ضد قطع جميع أشكال الدعم ، لأن هذا قد يسبب صعوبات اجتماعية. أود أن يفهم أنه لا يمكننا توقع جهود مستحيلة من تونس''
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