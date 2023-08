L'INDE PRIVILÉGIE LA COOPÉRATION MONDIALE EN TANT QUE PRÉSIDENTE DU G20

Par l'Ambassadeur Asoke Mukerji





Le 1er dcembre 2022, l'Inde a assum la prsidence du Groupe des 20 (G20). Le G20 reprsente 19 grandes conomies et l'Union europenne, totalisant 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et environ les deux tiers de la population mondiale. Le thme de la prsidence indienne du G20 est "Une Terre, Une Famille, Un Avenir", galement encapsul en sanskrit par la phrase "Vasudhaiva Kutumbakam". L'approche interdpendante holistique de l'Inde envers les problmes mondiaux met l'accent sur une coopration mondiale efficace et quitable. Lorsque le sommet du G20 se tiendra en Inde les 9 et 10 septembre 2023, environ 200 runions du G20 auront t organises dans plus de 50 villes en Inde pour faire avancer le plan de travail du G20 dans 32 domaines diffrents. Cela offre un vaste cadre pour la coopration mondiale.



...







Les six priorits dclares de l'Inde en tant que prsidente du G20 sont : le changement climatique, y compris l'action climatique ; une croissance inclusive et rsiliente ; l'acclration des progrs lis aux objectifs de dveloppement durable (SDGs) ; la transformation technologique et l'infrastructure publique numrique ; le dveloppement dirig par les femmes ; et le multilatralisme rform.





L'effort de l'Inde vise rendre les activits du G20 "centres sur l'humain", les runions du G20 tenues en Inde mettant jusqu' prsent l'accent sur la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, notamment un grand nombre de jeunes. Le sommet de Bali du G20 tenu en novembre 2022 a ritr que le G20 reste "le principal forum de coopration conomique mondiale". La prsidence de l'Inde du G20 s'est consciemment concentre sur une coopration mondiale accrue dans ce cadre conomique.





Les principaux dfis de la coopration mondiale aujourd'hui dcoulent de l'impact des conflits arms et des perturbations sans prcdent telles que la pandmie de Covid-19 sur le dveloppement socio-conomique. Le Programme de dveloppement durable l'horizon 2030, avec ses 17 objectifs de dveloppement durable (SDGs), reprsente le seul cadre universel pour le dveloppement socio-conomique mondial. Deux statistiques illustrent la dimension humaine actuelle des dfis graves auxquels est confront le Programme 2030.





Selon les Nations Unies, environ 60 millions de personnes dans le monde taient victimes de conflits arms lorsque le Programme 2030 a t adopt l'unanimit en septembre 2015. En 2022, ce chiffre a fortement augment pour atteindre 324 millions de personnes. En 2015, selon la Banque mondiale, environ 700 millions de personnes, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, vivaient en dessous du seuil de pauvret. En 2022, environ 685 millions de personnes dans le monde vivaient en dessous du seuil de pauvret, dont pas moins de 150 millions, principalement dans les pays en dveloppement, ont t plonges sous le seuil de pauvret par la pandmie de Covid-19. Le rapport a soulign que les ingalits mondiales avaient augment pour la premire fois en des dcennies, les pertes de revenus des personnes les plus pauvres du monde tant deux fois plus leves que les pertes de revenus des personnes les plus riches du monde.





En rponse, la priorit de la prsidence indienne du G20 a t de relancer l'lan de la coopration mondiale ncessaire pour atteindre le Programme 2030 d'ici sa date limite du 31 dcembre 2030. Les SDGs identifis englobent les six priorits identifies par l'Inde pendant sa prsidence. Dans les six domaines que l'Inde a identifis comme prioritaires, les initiatives nationales prises par l'Inde ont t partages avec d'autres pays du G20, en particulier les pays en dveloppement. Les rfrences de l'Inde pour favoriser une coopration mondiale accrue au sein du G20 reposent sur des bases solides.





Changement climatique : Le pilier du changement climatique a t influenc de manire significative par l'initiative de l'Inde pour promouvoir l'action climatique. Deux propositions phares consistent adapter les modes de vie mondiaux l'environnement (LiFE) et utiliser l'nergie solaire renouvelable pour le dveloppement. La proposition conjointe Inde-France sur l'exploitation de l'nergie solaire, faite lors de la Confrence de Paris de 2015 des Parties la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a abouti la cration d'une nouvelle organisation intergouvernementale multilatrale base en Inde, l'Alliance solaire internationale (ASI). Aujourd'hui, environ 120 pays sont membres de l'ASI, qui vise mobiliser 1 000 milliards de dollars d'investissements dans les solutions d'nergie solaire d'ici 2030, fournir un accs l'nergie 1 milliard de personnes grce des solutions d'nergie propre et installer 1 000 GW de capacit d'nergie solaire. Pendant sa prsidence du G20, l'Inde a mis l'accent sur la ncessit pour les pays dvelopps du G20 de contribuer financirement et par le biais de transferts non restrictifs de technologies respectueuses de l'environnement pour renforcer les capacits nationales des pays en dveloppement atteindre les objectifs environnementaux mondiaux.





Croissance inclusive : L'initiative phare de l'Inde pour une coalition mondiale en faveur d'une infrastructure rsiliente face aux catastrophes (CDRI), lance lors du Sommet de l'Action climatique des Nations Unies en 2019, ancre l'accent croissant au sein du G20 sur la ncessit de soutenir la croissance conomique et de construire des chanes d'approvisionnement rsilientes, en particulier aprs la pandmie de Covid-19 et une srie de catastrophes naturelles attribues aux changements climatiques. En laborant des normes et des rglementations pour rendre l'infrastructure rsiliente face aux catastrophes et aux risques climatiques, le CDRI cherche largir une approche multipartite pour soutenir la croissance grce un transfert de connaissances bidirectionnel entre les pays dvelopps et en dveloppement. L'Inde, qui abrite le secrtariat du CDRI, est actuellement le plus grand contributeur financier cette initiative.





Dveloppement durable : Pour aider les pays en dveloppement atteindre leurs objectifs nationaux de mise en uvre du Programme 2030 et de ses SDGs, l'Inde et les Nations Unies ont cr le Fonds de partenariat Inde-ONU pour le dveloppement en 2017. Avec un soutien financier engag de 150 millions de dollars de l'Inde, le Fonds a prioris des projets de dveloppement dans les pays les moins avancs, les pays enclavs en dveloppement et les petits États insulaires en dveloppement. Jusqu' prsent, 36 projets dans 37 pays partenaires ont t traits par le Fonds.





Transformation technologique : L'exprience russie de l'Inde dans l'utilisation des technologies numriques pour la gouvernance et l'autonomisation en vue d'acclrer le dveloppement grce une approche "toute la socit" en fait un leader crdible dans ce domaine pendant sa prsidence du G20. En partenariat avec le PNUD, l'Inde a organis une srie de discussions du G20 pour positionner l'Inde en tant que plaque tournante mondiale pour l'utilisation de normes ouvertes et interoprables afin de crer une infrastructure numrique centre sur l'humain avec des cots de mise en uvre plus faibles, notamment pour les pays en dveloppement.





Autonomisation des femmes : L'Inde a donn la priorit l'inclusion numrique et financire des femmes grce l'utilisation de la technologie numrique. L'accent actuel des runions du G20 tenues en Inde dans ce domaine comprend une sensibilisation efficace l'ducation des femmes, une plus grande participation des femmes sur le march du travail, une plus grande reprsentation des femmes des postes de direction et la poursuite du rtrcissement des carts identifis en matire d'galit des sexes. Multilatralisme rform : Le prambule du Programme 2030 a soulign que "il ne peut y avoir de dveloppement durable sans paix et pas de paix sans dveloppement durable". L'Inde a pris l'initiative de mettre en uvre cela en soulignant que "ce n'est pas une re de guerre". Cependant, l'inefficacit des institutions multilatrales existantes pour assurer la paix, la scurit et le dveloppement a mis en vidence des appels en faveur d'un "multilatralisme rform". Le G20 devra donner un grand lan la rforme des institutions multilatrales telles que l'ONU et son Conseil de scurit, chargs en vertu de la Charte des Nations Unies de maintenir la paix et la scurit internationales (o les rformes mandates l'unanimit par les dirigeants mondiaux en 2005 continuent d'tre bloques par les cinq membres permanents du Conseil de scurit) ; le Fonds montaire international/Banque mondiale, chargs en vertu de leurs Accords de l'ONU de coordonner la coordination financire mondiale pour la reconstruction et le dveloppement internationaux (o les rformes des quotas et de la gouvernance du FMI convenues en 2010 restent inappliques jusqu' prsent en raison de tactiques dilatoires des pays dvelopps) ; et l'Organisation mondiale du commerce, cre pour assurer la primaut des rgles commerciales convenues multilatralement fondes sur la non-discrimination (o les rformes visant renforcer l'intgrit et l'efficacit de l'organisation sont exploites depuis 2016 par le recours croissant des pays dvelopps l'unilatralisme et au protectionnisme).





Lorsque l'Inde a assum la prsidence du G20 lors du sommet de Bali en novembre 2022, le Premier ministre Narendra Modi a dclar que les "priorits du G20 de l'Inde seront faonnes en consultation non seulement avec nos partenaires du G20, mais aussi avec nos compagnons de voyage du Sud mondial, dont la voix est souvent inaudible". Les 12 et 13 janvier 2023, l'Inde a organis un sommet virtuel "Voix du Sud mondial pour un dveloppement centr sur l'humain". L'importance de l'initiative de l'Inde peut tre mesure par le fait que 125 pays ont rpondu cette initiative, dont 47 d'Afrique, 31 d'Asie, 29 d'Amrique latine et des Carabes, 11 d'Ocanie et 7 d'Europe. Le 27 mars 2023, les pays en dveloppement aux Nations Unies ont vot massivement en faveur de l'adoption d'une solution s'opposant aux sanctions unilatrales en raison de leur nature "extraterritoriale" et de leur impact ngatif sur le "droit au dveloppement".





Les dlibrations du G20 sous la prsidence de l'Inde seront menes bien par le biais de deux processus. Au sein du G20, trois grands pays en dveloppement (l'Inde, le Brsil et l'Afrique du Sud) dirigeront le G20 pendant la priode 2023-2025, crant une fentre de trois ans pour la mise en uvre des priorits du Sud mondial. En dehors du G20, les processus en cours visant renforcer la coopration internationale aboutiront au Sommet sur les SDGs de l'ONU en septembre 2023, suivi du Sommet de l'avenir de l'ONU en 2024. Ces sommets devraient aboutir l'appel une confrence gnrale pour examiner la Charte des Nations Unies, comme recommand en avril 2023 par le Conseil consultatif de haut niveau du Secrtaire gnral de l'ONU sur le multilatralisme efficace, pour concider avec le Sommet du 80e anniversaire de l'ONU en 2025.





Cela reprsente une occasion en or pour la prsidence indienne du G20 de consolider un paradigme de dveloppement durable "centr sur l'humain", qui restaurera le soutien populaire au principe de la coopration internationale soutenant le fonctionnement du "monde comme une seule famille".





[L'Ambassadeur ( la retraite) Asoke Mukerji est membre distingu de la Fondation internationale Vivekananda, New Delhi.]