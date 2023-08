L'espoir d'un avenir meilleur L'Inde, les SDGs et le G20

Par Bibek Debroy, directeur du Conseil Consultatif Economique auprs du Premier ministre(EAC-PM)





Des crises croises telles que le COVID-19, le changement climatique et le conflit ukrainien ont mis en pril les objectifs de dveloppement durable, mais l'Inde a obtenu de meilleurs rsultats que de nombreux pays grce ses ralisations en matire d'inclusion financire et de cration de biens publics numriques uniques, affirme Bibek Debroy.



L'Inde, les SDGs et Covid

Le rapport des Nations unies sur les SDGs pour 2022 dresse un tableau qui donne rflchir. "En utilisant les dernires donnes et estimations disponibles, il rvle que l'Agenda 2030 pour le dveloppement durable est gravement menac en raison de crises multiples, en cascade et qui se recoupent. COVID-19, le changement climatique et les conflits prdominent."



À l'poque, on pensait gnralement que l'Inde ne serait jamais en mesure de mettre au point son propre vaccin et que, par consquent, elle ne serait pas en mesure de vacciner sa population. Ces deux affirmations se sont rvles fausses. L'Inde a remarquablement bien gr cette catastrophe impose de l'extrieur, grce l'accent mis sur l'Inde numrique et la portabilit des prestations sociales.

L'Inde et le G20

Par consquent, bien que tous les pays se soient carts des objectifs de dveloppement durable, l'Inde est bien mieux place que beaucoup d'autres. Aujourd'hui, les plus grands dfis auxquels nous sommes confronts - le changement climatique, le terrorisme et les pandmies - peuvent tre rsolus non pas en se battant les uns contre les autres, mais seulement en agissant ensemble. Heureusement, la technologie d'aujourd'hui nous donne galement les moyens de traiter les problmes l'chelle de l'humanit.

Le rapport des Nations unies sur les SDGs pour 2022 prsente un tableau qui donne rflchir. "À l'aide des dernires donnes et estimations disponibles, il rvle que le Programme de dveloppement durable l'horizon 2030 est gravement menac en raison de crises multiples, en cascade et qui se recoupent".COVID-19, le changement climatique et les conflits prdominent." Jeffrey Sachs et ses collgues ralisent un rapport de suivi parallle qui met galement en vidence le dtournement d'intrt des SDGs. "Pourtant, il est clair que ces crises multiples et simultanes ont dtourn l'attention et les priorits politiques des objectifs moyen et long terme tels que les SDGs et l'Accord de Paris sur le climat : un dplacement de l'attention vers des questions court terme qui menace de ralentir, voire de bloquer, l'adoption de plans nationaux et internationaux ambitieux et crdibles, mais aussi de comprimer les financements internationaux disponibles pour le dveloppement durable."L'volution vers les SDGs est conforme ce que l'Inde souhaite faire dans sa qute de progrs et de dveloppement. La devise "Sabka Saath Sabka Vikas Sabka Vishwas" et la facilit de vivre et de faire des affaires ont t le modle du gouvernement depuis mai 2014, le deuxime gouvernement de Narendra Modi poursuivant cette approche. La pandmie de Covid a pris l'Inde, comme le reste du monde, au dpourvu. Il s'agissait d'un choc exogne.un choc exogne. À l'poque, la sagesse dominante, exprime par de nombreux pays dvelopps, tait que l'Inde allait sombrer. Des millions de personnes allaient mourir. Or, quel que soit l'indicateur utilis, en particulier lorsqu'il est normalis en fonction de la population, l'Inde s'est remarquablement bien comporte. Les taux d'infection et de mortalit ont t faibles. À l'poque, on pensait gnralement que l'Inde ne serait jamais en mesure de dvelopper son propre vaccin et que, par consquent, elle ne serait pas en mesure de vacciner sa population. Ces deux affirmations se sont rvles fausses. L'Inde a remarquablement bien gr cette catastrophe impose de l'extrieur, grce l'accent mis sur l'Inde numrique et la portabilit des prestations sociales. Dans les dbats sur la politique budgtaire, l'poque, la doctrine recommande tait que, sortant de l'isolement et de la pandmie, l'Inde devait augmenter les dpenses publiques, c'est--dire les dpenses de recettes, pour stimuler l'conomie. À l'exception de la distribution gratuite de nourriture (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana), rien de tel n'a t fait. Le gouvernement de l'Union a augment les dpenses en capital, reconnaissant que les effets multiplicateurs des dpenses en capital sont plus de deux fois suprieurs ceux des recettes et n'a pas jet la prudence budgtaire aux orties. Par consquent, en ce qui concerne les fondamentaux macroconomiques, l'Inde est l'une des conomies la croissance la plus rapide au monde pour l'exercice en cours et le restera dans un avenir prvisible. Mme en ce qui concerne l'inflation, cause principalement par l'inflation importe, l'Inde s'est remarquablement bien comporte. Une grande partie de ce qui a t fait est le rsultat de la poursuite des politiques menes depuis mai 2014. Tout d'abord, un cadre favorable la croissance, au dveloppement et l'esprit d'entreprise a t mis en place pour qu'ils puissent s'panouir. Deuximement, il y a eu l'inclusion, interprte comme l'autonomisation. Cela passe notamment par la fourniture de biens privs collectifs - transports, ducation, sant, lectricit, gaz, toilettes, eau, technologie et produits financiers. Cela permet aux groupes historiquement dfavoriss et marginaliss de la socit de s'intgrer. L'tude conomique 2020-21 a labor un indice des "besoins essentiels" (BNI) pour quantifier et mesurer ces amliorations. L'autre partie tait l'utilisation du consensus socio-conomique et de caste (SECC) pour cibler les subventions aux bnficiaires ligibles, avec DBT (transferts directs de bnfices) lis aux comptes bancaires aliments par lesnumros Aadhaar. Outre les tableaux de bord du gouvernement, ces amliorations sont videntes dans les audits de tiers et dans les rponses aux questions de l'enqute nationale sur la sant des familles (NFHS-5). Il n'est donc pas surprenant que le rapport 2022 du UNDP, utilisant l'indice de pauvret multidimensionnelle (MDPI), ait constat que de nombreux Indiens avaient dpass le seuil de pauvret. Par consquent, bien que tous les pays se soient carts des SDGs, l'Inde est bien mieux place que beaucoup d'autres. Le tableau de bord susmentionn de Jeffrey Sachs le souligne galement. Il convient de prciser que les indicateurs des SDGs sont adapts et modifis par les pays. En Inde, le ministre des statistiques et de la mise en uvre des programmes (MOSPI) dispose d'un cadre d'indicateurs nationaux. Ce qui se passe en Inde est un agrgat de ce qui se passe au niveau des États. Le NITI Aayog value les États sur la base d'un indice des SDGs. Il est facile de dterminer quels sont les États qui tirent l'Inde vers le bas en ce qui concerne les paramtres de performance. Il est ncessaire de hirarchiser les dpenses publiques et de les concentrer sur les domaines qui produiront les meilleurs rsultats. Le programme Aspirational Le programme "Aspirational Districts" est un exemple de Il a t lanc en 2018 pour cibler 112 districts relativement sous-dvelopps, et la validation externe montre que des amliorations ont t apportes.Le 1er dcembre 2022, l'Inde a succd l'Indonsie la prsidence du G20 et le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 se tiendra en septembre 2023 Delhi. Au moment de prendre la prsidence du G20, le Premier ministre indien Narendra Modi a rdig un article exposant la vision de l'Inde pour le G20. Certains passages de cet article mritent d'tre cits, car ils exposent les objectifs et la vision de l'Inde. "Les 17 prsidences prcdentes du G20 ont permis d'obtenir des rsultats significatifs, notamment en matire de stabilit macroconomique, de rationalisation de la fiscalit internationale et d'allgement du fardeau de la dette pour les pays. Nous allons tirer parti de ces ralisations et les dvelopper davantage. Il ne faut pas oublier qu'une partie de ce qui se passe tout au long de l'anne est un report de l'ordre du jour des sommets prcdents. "Cependant, alors que l'Inde assume cette fonction importante, je me demande si le G20 peut aller encore plus loin. Pouvons-nous catalyser un changement de mentalit fondamental, au bnfice de l'humanit dans son ensemble ? L'une de ces traditions, populaire en Inde, considre que tous les tres vivants, et mme les choses inanimes, sont composs des cinq mmes lments de base - le panch tatva de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'espace. L'harmonie entre ces lments - en nous et entre nous - est essentielle pour notre vie physique, sociale et environnementale. bien-tre. La prsidence indienne du G20 s'efforcera de promouvoir ce sentiment universel d'unit. D'o notre thme : "Une Terre, une famille, un avenir". Aujourd'hui, les plus grands dfis auxquels nous sommes confronts - le changement climatique, le terrorisme et les pandmies - peuvent tre rsolus non pas en se battant les uns contre les autres, mais seulement en agissant ensemble. Heureusement, la technologie d'aujourd'hui nous donne galement les moyens d'aborder les problmes l'chelle de l'humanit. Les mondes virtuels gigantesques dans lesquels nous vivons aujourd'hui dmontrent l'volutivit des technologies numriques". C'est de cela qu'il s'agit dans les SDGs.Pour citer encore les succs indiens dcrits dans la section 2, "nous avons essay de faire du dveloppement national non pas un exercice de gouvernance du haut vers le bas, mais plutt un "mouvement populaire" dirig par les citoyens. Nous avons tir parti de la technologie pour crer des biens publics numriques ouverts, inclusifs et interoprables. Ces biens ont permis des progrs rvolutionnaires dans des domaines aussi varis que la protection sociale, l'inclusion financire et lespaiements lectroniques. Pour toutes ces raisons, l'exprience de l'Inde peut nous clairer sur les solutions possibles l'chelle mondiale. Au cours de notre prsidence du G20, nous prsenterons les expriences, les enseignements et les modles de l'Inde comme des modles possibles pour d'autres, en particulier pour le monde en dveloppement. Nos priorits au sein du G20 seront dfinies en consultation avec nos partenaires du G20, mais aussi avec nos compagnons de route du Sud, dont la voix n'est souvent pas entendue. Le G20 comporte plusieurs processus parallles. Il y a le volet "sherpa" et le volet "finances", facilits par des groupes de travail. Il existe plusieurs groupes d'engagement. Des runions officielles du G20 se tiendront non seulement Delhi, mais aussi dans d'autres villes. Ceci est symptomatique de l'inclusion que la prsidence indienne apporte au processus du G20. Oui, la culture, le patrimoine et les ralisations de l'Inde seront mis en valeur. Ces ralisations sont des tapes vers les SDGs, pour l'Inde et pour le monde.