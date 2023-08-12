قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 12 أوت 2023، إنهاء مهام نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، وتكليف جمال بوزيد بتسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤقتا.
رئيس الجمهورية ينهي مهام المدير العام لديوان السياحة
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