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رئيس الجمهورية ينهي مهام المدير العام لديوان السياحة

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 12:53 قراءة: 0 د, 8 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 12 أوت 2023، إنهاء مهام نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، وتكليف جمال بوزيد بتسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤقتا.


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