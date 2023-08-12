غرق مركب في سواحل قابس : إنقاذ 13 مهاجرا تونسيا وانتشال جثتين والبحث جار عن البقية

أنقذت الوحدات التابعة للحرس الوطني، اليوم السبت، 13 مهاجرا تونسيا غير نظامي وانتشلت جثتين لرضيع وشاب (20 عاما) على إثر غرق مركب في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم في سواحل مدينة قابس كان يقل 20 مجتازا.



وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ، أن البحث جار عن بقية المفقودين (خمسة) بالتنسيق مع الحماية المدنية بالجهة.





...



وأضافت أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح بحث عدلي في الموضوع، مشيرة إلى أن الموضوع محل متابعة.







