السجن والمراقبة الإدارية في حق فتاة سافرت الى "داعش "من اجل هذه المهمة

قضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4 سنوات سجنا والمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات في حق امرأة وجهت لها تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية لتنظيم إرهابي، وذلك على خلفية سفرها الى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كلفها بالإشراف على جناحه الإعلامي واستقطاب الفتيات للانضمام الى صفوفه.

وانكرت المتهمة ما نسب اليها من تهم بالرغم من مجابهتها باعترافاتها المسجلة عليها بحثا وبالإرساليات التي كانت تتلقاها من عناصر داعش للالتحاق بهم في سوريا.