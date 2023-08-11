بنزرت: إعادة تهيئة مجسم راس أنجلة





ودعا معتمد فيصل العجمي بالمناسبة، مختلف المكونات المجتمعية إلى الحفاظ على المعلم والمجسم والعمل على مزيد تثمينه كنقطة جذب سياحية محلية وجهوية ووطنية ولاسيما عالمية .

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تم اليوم إستكمال اشغال التهيئة العامة والتجديد الكامل للمجسم الاشهاري والسياحي والترويجي لاقصى نقطة في قارة إفريقيا بمنطقة راس إنجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية .ودعا معتمد فيصل العجمي بالمناسبة، مختلف المكونات المجتمعية إلى الحفاظ على المعلم والمجسم والعمل على مزيد تثمينه كنقطة جذب سياحية محلية وجهوية ووطنية ولاسيما عالمية .

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يشار الى ان مجسم راس إنجلة كان تعرض للتخريب على ايدي مجهولين، في حركة استنكرتها كافة الاطراف الرسمية والمنظماتية والمجتمعية وايضا من قبل الاهالي وعموم المتساكنين والمواطنين، خاصة وان المجسم والمنطقة ككل أضحت نقطة إشعاع سياحية .