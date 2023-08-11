صابر الرباعي: "اللي يحب يقيس نجاحو يقيسو بعدد اعدائه"

لمح الفنان صابر الرباعي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم إلى الانتقادات التي وجهها له أخيرا الإعلامي سمير الوافي .وقال صابر الرباعي " شخصيا اقيس نجاحي بعدد أعدائي وربي يكثر منهم".وتابع " اهدي لهم اغنية الفنانة نعمة خلي يقولو اش يهم".