صابر الرباعي: "اللي يحب يقيس نجاحو يقيسو بعدد اعدائه"

لمح الفنان صابر الرباعي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم إلى الانتقادات التي وجهها له أخيرا الإعلامي سمير الوافي .
وقال صابر الرباعي " شخصيا اقيس نجاحي بعدد أعدائي وربي يكثر منهم".
وتابع " اهدي لهم اغنية الفنانة نعمة خلي يقولو اش يهم".
وقال صابر الرباعي " شخصيا اقيس نجاحي بعدد أعدائي وربي يكثر منهم".
وتابع " اهدي لهم اغنية الفنانة نعمة خلي يقولو اش يهم".
يشار إلى أن الإعلامي سمير الوافي وجه في تدوينات على الفايسبوك انتقادات حادة لصابر الرباعي ".
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