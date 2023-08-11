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صابر الرباعي: "اللي يحب يقيس نجاحو يقيسو بعدد اعدائه"

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 17:59 قراءة: 0 د, 28 ث
      
لمح الفنان صابر الرباعي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم إلى الانتقادات التي وجهها له أخيرا الإعلامي سمير الوافي .
وقال صابر الرباعي " شخصيا اقيس نجاحي بعدد أعدائي وربي يكثر منهم".
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وتابع " اهدي لهم اغنية الفنانة نعمة خلي يقولو اش يهم".
...

يشار إلى أن الإعلامي سمير الوافي وجه في تدوينات على الفايسبوك انتقادات حادة لصابر الرباعي ".
الفيديو الدقيقة 5و30ث


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