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الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكرم اطارات سامية بوزارة الداخلية

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 17:23 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم اليوم، الجمعة، تكريم عدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وبحضور المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية محمد رضا السعدي وأعضاء مجلس الهيئــــة والمدير التنفيذي للهيئة.

ويأتي هذا الموكب في إطار تكريم الأطراف التي ساهمت في إنجاح المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

...

وللإشارة فإن هذا المشروع تم إنجازه في وقت قياسي وبكفاءات تونسية خالصة وبموارد مادية وبشرية ذاتية، وأفضى لأول مرة في تاريخ البلاد الى رسم خريطة إدارية وترابية للجمهورية التونسية بصفة علمية ودقيقة ورسمية ستعود بالفائدة على الجميع.

* وائل الرميلي


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