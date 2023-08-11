رضا الشكندالي "الادارة اكبر معطل للاستثمار وتغيير القوانين لا مفر منه"

قال أستاذ الاقتصادي رضا الشكندالي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان تطهير الإدارة مصطلح لا يمكن ان يترجمه على ارض الواقع سوى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف " لا يمكن ان ننكر ان الإدارة التونسية أصبحت اكثر معطل للاستثمار في البلاد بسبب القوانين القديمة".

وشدد على ضرورة فتح السوق والتخلص من الرخص وكراس الشروط التي لا تسمح بتحريك الوضع الاقتصادي وخلق نمو.





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