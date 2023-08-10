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حرائق هائلة اجتاحت هاواي وعدد الضحايا في ارتفاع

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 12:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - لقي ما لا يقل عن 36 شخصا حتفهم في حرائق هائلة اندلعت في لاهاينا في هاواي، بحسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر على موقع المقاطعة على الإنترنت.

وفاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار دورا الذي يمر بعيدا إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركة وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم وأكوام من الأنقاض المدخنة حيث كانت مباني تاريخية قائمة.

...

واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، مما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثا عن الأمان.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأصيب العشرات.

وذكر رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي، ريتشارد بيسن، في مؤتمر صحفي: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".

وكشفت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي، سيلفيا ليوك، لشبكة "سي إن إن" أن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء من جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق".

وقالت إن خدمات "الرقم 911 تعطّلت وكذلك الخدمات الخلوية والهاتفية".


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