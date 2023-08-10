سعيّد: ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتُكبت في حقّ الدولة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 أوت 2023، إن الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم ستنطلق يوم 15 سبتمبر 2023.



وأضاف رئيس الدولة خلال كلمة توجه بها بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، أنه سيتم إثر الاستشارة وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.







ورقة الامتحان ملك للمؤسسة التعليمية ولا يُمكن في المستقبل القبول بحجب الأعداد وجعل التلاميذ رهائن

سعيّد: ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتُكبت في حقّ الدولةواعتبر رئيس الجمهورية أن ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتُكبت في حقّ الدولة.وأضاف ن السياسة تسللت إلى هذا القطاع لخلق توازنات سياسية داخل المجتمع منذ السبعينات فتم حدف عديد المحاور في عدد من المواد وتوالت سياسات الإصلاح التي لم تكن برئية.وشدد رئيس الدولة على أن التعليم حقّ للجميع كالماء والهواء لكن لا يكفي التنصيص عليه في القوانين والبياناتت بل يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق.ولفت سعيّد إلى أن الجهل ليس عدم القدرة على القراءة والكتابة واكتساب المهارات بل أخطر أنواع الجهل هو غياب العقل والتفكير.وقال رئيس الجمهورية إنه لا يُمكن في المستقبل القبول بحجب الأعداد وجعل التلاميذ رهائن.وأضاف ن ورقة الامتحان ملك للمؤسسة التعليمية والمدرسون يمضون عند تسلمها ويتسلمون وصلا عند إعادتها للإدارة.كما اعتبر رئيس الجمهورية إن مطالب المدرسين مشروعة لكن الانخراط في معركة تحرير الوطن هو الواجب المقدس المحمول علينا جميعا..