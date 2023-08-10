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سعيّد: ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتُكبت في حقّ الدولة

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 10:50 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 أوت 2023، إن الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم ستنطلق يوم 15 سبتمبر 2023.

وأضاف رئيس الدولة خلال كلمة توجه بها بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، أنه سيتم إثر الاستشارة وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.

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سعيّد: ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتُكبت في حقّ الدولة

واعتبر رئيس الجمهورية أن ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتُكبت في حقّ الدولة.

وأضاف ن السياسة تسللت إلى هذا القطاع لخلق توازنات سياسية داخل المجتمع منذ السبعينات فتم حدف عديد المحاور في عدد من المواد وتوالت سياسات الإصلاح التي لم تكن برئية.

وشدد رئيس الدولة على أن التعليم حقّ للجميع كالماء والهواء لكن لا يكفي التنصيص عليه في القوانين والبياناتت بل يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق.

ولفت سعيّد إلى أن الجهل ليس عدم القدرة على القراءة والكتابة واكتساب المهارات بل أخطر أنواع الجهل هو غياب العقل والتفكير.

ورقة الامتحان ملك للمؤسسة التعليمية ولا يُمكن في المستقبل القبول بحجب الأعداد وجعل التلاميذ رهائن

وقال رئيس الجمهورية إنه لا يُمكن في المستقبل القبول بحجب الأعداد وجعل التلاميذ رهائن.

وأضاف ن ورقة الامتحان ملك للمؤسسة التعليمية والمدرسون يمضون عند تسلمها ويتسلمون وصلا عند إعادتها للإدارة.

كما اعتبر رئيس الجمهورية إن مطالب المدرسين مشروعة لكن الانخراط في معركة تحرير الوطن هو الواجب المقدس المحمول علينا جميعا..


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 271273

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 10 Août 2023 à 11h 05m |           
L'erreur est humaine...mais récidiver c'est diabolique !
Ils n'ont pas tiré des lecons du passé...
Le secteur de l'enseignement mèrite une bien plus sérieuse approche....une approche scientifique...
et une délicate attention loin du populisme et des tergiversations stériles !

Mais Ils font ce qu'ils peuvent...Bonne Chance quand même.


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