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وزارة النقل: جلسة عمل حول إعادة هيكلة الخطوط التونسية

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 08:21 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ترأس وزير النّقل ربيع المجيدي يوم الأربعاء 09 اوت 2023 جلسة عمل خصصت للنظر في تقدّم استكمال إعداد الملف المتعلّق بإعادة هيكلة الخطوط التونسية بحضور الرئيس المدير العام خالد الشلي وعدد من مسؤولي الشركة.

ووفق بلاغ لوزارة النقل, كانت هذه الجلسة مناسبة لابراز الدور التاريخي للخطوط التونسية والقدرات الكامنة في الخبرة والدراية التي مكّنت هذه الناقلة الوطنية لا فقط من الصمود والتغلّب على أزماتها بل وأيضا من المساهمة في معاضدة جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدد من الأزمات التي شهدها العالم وكذلك في تنفيذ البرامج الاجتماعية والإقتصادية وانجاح التظاهرات في مختلف المجالات

...

وفي هذا السياق، ثمّن ربيع المجيدي جهود كافة المنتسبين إلى مجمع الخطوط التونسية من مختلف الأسلاك المهنية في سبيل الحفاظ على ديمومة مؤسستهم.

وحضر هذه الجلسة أيضا كل من رئيس ديوان وزير النّقل والكاتبة العامة للوزارة والمكلّف بتسيير الإدارة العامة للطيران المدني والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وثلة من إطارات الوزارة.


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