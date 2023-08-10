وزارة النقل: جلسة عمل حول إعادة هيكلة الخطوط التونسية

ووفق بلاغ لوزارة النقل, كانت هذه الجلسة مناسبة لابراز الدور التاريخي للخطوط التونسية والقدرات الكامنة في الخبرة والدراية التي مكّنت هذه الناقلة الوطنية لا فقط من الصمود والتغلّب على أزماتها بل وأيضا من المساهمة في معاضدة جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدد من الأزمات التي شهدها العالم وكذلك في تنفيذ البرامج الاجتماعية والإقتصادية وانجاح التظاهرات في مختلف المجالات