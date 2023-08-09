السيجومي .. الإطاحة باخطر زعيم عصابة إجرامية تخصصت السلب والسرقة

عاشت اول امس منطقة السيجومي ليلة كر وفر حيث قام مجموعة من المنحرفين برشق الوحدات الأمنية بالحجارة والمواد الصلبة خلال عملية الإطاحة باخطر زعيم عصابة إجرامية تخصصت السلب والسرقة وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من السيطرة على الوضع بالتنسيق مع وحدات الامن السريع ووحدات شرطة النجدة .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها تعرض مواطن إلى سرقة هاتفه الجوال نوع "ايفون 14 برو ماكس" بجهة المرسى وعن توليه تعقب هاتفه الجوال وتحديد موقعه بجهة الحفرة الملاسين.





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وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي واعوان فرقة الشرطة العدلية باب سويقة تم تحديد المكان والعثور على مجموعة من الأنفار ماكثين بالقرب من سيارتين فخمتين، وبتفطنهم لحضور الوحدات الأمنية ومحاولتهم الفرار وتعمدهم رفقة مجموعة أخرى من الأنفار رشقهم بالحجارة وإغلاق الطريق العام بحاويات وإضرام النار، أمكن معية دورية الامن السريع ودورية شرطة النجدة من السيطرة على الوضع وضبط المشتبه فيه الرئيسي وحجز سيارته الفخمة و 11 هاتف ذكي ومبلغ مالي قدره 2560 دينار واقتياده الى مقر الوحدة الأمنية للتحري معه.



هذا وأمكن التعريف بأصحاب الهواتف الجوالة المسروقة وبحضورهم إلى مقر الوحدة الأمنية وبإجراء عمليات عرض وتعرف على صور المشبوه فيهم أمكن التعريف بشريكيه وتم على إثرها تمكينهم من هواتفهم محل السرقة.



باستشارة النيابة العمومية بتونس 2 ومدّها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ به وإدراج شريكيه بالتفتيش وإرجاع الهاتف الجوال محل السرقة إلى صاحبه المتضرر في قضية الحال والمساعي حثيثة لضبط بقية الجناة ومواصلة الأبحاث.