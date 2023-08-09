مدير تحرير مؤسسة دار الصباح : نطالب وزارة المالية بصرف مستحقاتنا من منح الكوفيد والتحوّل الرقمي

نبّه مدير تحرير مؤسسة دار الصباح الى أن نفاد مخزون الورق هذا الاسبوع في ظل نقص السيولة بالمؤسسة الاعلاميّة.





وقال في مداخلة هاتفية مع "صباح الورد" على اذاعة "الجوهرة اف ام" اليوم، في تعليقه على تدخل رئيس الجمهورية لانقاذ مؤسستي الصباح ولابراس: "رئيس الجمهورية في واد والبقية في واد اخر"، مؤكدا ان الاجراءات التي اقرها الرئيس لم ينفذ منها شي، على حد قوله.



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