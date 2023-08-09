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مدير تحرير مؤسسة دار الصباح : نطالب وزارة المالية بصرف مستحقاتنا من منح الكوفيد والتحوّل الرقمي

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نبّه مدير تحرير مؤسسة دار الصباح الى أن نفاد مخزون الورق هذا الاسبوع في ظل نقص السيولة بالمؤسسة الاعلاميّة.


وقال في مداخلة هاتفية مع "صباح الورد" على اذاعة "الجوهرة اف ام" اليوم، في تعليقه على تدخل رئيس الجمهورية لانقاذ مؤسستي الصباح ولابراس: "رئيس الجمهورية في واد والبقية في واد اخر"، مؤكدا ان الاجراءات التي اقرها الرئيس لم ينفذ منها شي، على حد قوله.
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وأكد ان صرف الاجور والمستحقاته بالمؤسسة يتم بصعوبة وطالب في هذا السياق وزارة المالية بصرف منحة الكوفيد التي تسلمتها جل المؤسسات بما فيها المؤسسات التي تمر الصعوبات والمؤسسات "المرفّهة" وفق تعبيره، بالاضافة الى مطالبته بصرف منحة التحول الرقمي، معلقا بالقول "هذه مستحقاتنا".
كما اشار الى نقص في حصة المؤسسة من الاشهار العمومي منتقدا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد بتوقّف الاشتراكات عن جريدة الصباح.


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