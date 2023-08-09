الجودي: 'إلى متى سعر الباقات 190 مي.. السياسيون ليست لهم الشجاعة السياسية الكافية للقيام بالإصلاحات الضرورية '

أكد الخبير ااقتصادي ورئيس المعهد التونسي للمتصرفين معز الجودي، اليوم الأربعاء 09 أوت 2023، أن أصل أزمة الخبز تعود إلى عجز الدولة عن تمويل وارداتها.



وأضاف معز الجودي، خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، أنه لو كانت الفارينة والمواد الأولية متوفرة كما كان الوضع في السابق لما وجدنا أنفسنا في أزمة خبز ولا في إشكال بين المخابز المصنفة والمخابز العصرية.







'يجب القيام بعملية تدقيق ومُراجعة الانتدابات في المؤسسات العمومية'

وانتقد الجودي تواصل بيع "الباقات" بـ190 مي منذ عشرات السنين وقال إنه في كل دول العالم يتم الزيادة في أسعار كل المواد بمافيها المواد الأساسية.وتابع ضيف شمس أف أم بأن السياسيين الذين يتداولون على السلطة ليست لهم الشجاعة السياسية الكافية للقيام بالإصلاحات الضرورية .وواصل الجودي بالقول "كل رئيس حكومة يتم تعيينه يتخوف من أن تقع أحداث مشابه لأحداث الخبز في الثمانينات ويترك السعر على حاله ويواصل عملية الدعم".واعتبر الخبير الاقتصادي بان الدولة أصبحت تعيش أكثر من طاقاتها وصارت تقترض من الخارج والداخل من أجل تمويل الدعم.ولاحظ أن رجل الدولة يصارح المواطن بالحقيقة ويعلن عن زيادة الأسعار مصرحا "رجل الدولة يعطي الحقيقة للمواطن ويقوم بالإصلاحات الواجبة ، 190 مي للباقات نخرج منها إلى متى؟ إما نواجه المواطن ونحكي معاه والمواطن يفهم والمواطن التونسي يشري باقات بـ250 مي ويلقاها خير ما يلقاهاش".وشدد معز الجودي، على ضرورة مُراجعة الانتدابات في المؤسسات العمومية.و قال معز الجودي، إنه يُساند رئيس الحكومة أحمد الحشاني إذا شرع في "تطهير" المؤسسات العمومية مبرزا أهمية القيام بتدقيق في هذا الخصوص.وأوضح الجودي أن كتلة الاجور في 2010 و2011 تقدر بـ6 مليار دينار لكنها ارتفعت إلى 23 مليار دينار حاليا وتساءل كيف يتم الترفيع في حجم الاجور بهذه الطريقة في ظل انعدام الإنتاجية وعدم وجود نجاعة في الخدمات.ولفت إلى وجود انتدابات عشوائية تتطلب المراجعة إضافة إلى ضرورة التركيز أيضا على الترقيات.