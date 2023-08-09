سبتمبر المقبل محاكمة اخطر قراصنة للبطاقات البنكية في تونس وعدة دول اجنبية

ستنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر سبتمبر المقبل في ملف اخطر شبكة لقرصنة البطاقات البنكية في تونس وعدة دول اجنبية والاستيلاء على أموال الحرفاء .ووفق ملف القضية فان هؤلاء القراصنة وهم 6 اشخاص غنموا عشرات الملايين من تلك العمليات كما استهدفوا في تونس شركة معروفة ... ونهبوا مبلغا ماليا كبيرا بعد ان تمكنوا من اختراق منظومة الإعلامية بعد حصولهم على كلمة العبور.وبينت الأبحاث انهم اقتنوا بواسطة تلك الأموال سيارات فاخرة وشقق كما قاموا بعدة مشاريع في مجال التكنولوجيا الرقمية.