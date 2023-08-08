Babnet

التزود بمادة الخبز محور لقاء رئيس الحكومة بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح حيث تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالتزود بمادة الخبز على المستوى الوطني.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تجاوز الإشكاليات الحاصلة في هذا القطاع والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزود الطبيعي بمادة الخبز من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
أخبار ذات صلة:
رئيس منظمة إرشاد المستهلك يستنكر تواصل أزمة الخبز في تونس...

...

ونظرا لأهمية قطاع مادة الخبز، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية على مستوى الوزارة ومزيد إحكام التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال للنظر في المقترحات والتصورات العملية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271204


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-22
32°-23
31°-24
32°-25
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*