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سعيد لوزير الخارجية المصري: 'عازمون على الارتقاء بعلاقات التعاون مع مصر إلى أعلى المراتب'

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 15:36 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023 بقصر قرطاج، وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري.

وأوردت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة أعرب بالمناسبة، عن حرص تونس على مزيد تعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات، وعزمها على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب وتنويعها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.

...

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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