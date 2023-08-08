عام سجنا في حق طبيبة اجنبية وطبيب تونسي... الأسباب

جلبت امس الاثنين 7 اوت 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، طبيبة نفسانية اجنبية وطبيب نفساني تونسي، وذلك لمحاكمتهما على خلفية ، منحهما لشهائد طبية لعدة اشخاص لا يعانون من امراض نفسية للتزود بكميات من الاقراص المخدرة مقابل حصولهما على مبالغ مالية، ووفق ملف القضية فان هؤلاء الأشخاص هم تجار مخدرات اقتنوا من خلال تلك الشهائد الطبية كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وقاموا بترويجها بالمؤسسات التربوية والجامعية وللقصر مقابل أموال هامة.

وقد قررت المحكمة بعد استنطاقهما الحكم عليهما بعام سجنا.



