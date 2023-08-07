الحكم بتسليم العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي اغراضه بحضور عدل تنفيذ

قضت هيئة الدائرة الاستعجالية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس،بالحكم بتسليم العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي لاغراضه الشخصية من مكتبه بحضور عدل تنفيذ تعينه المحكمة وذلك في الشكاية التى رفعها ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اجل منعه من مزاولة عمله ، والحصول على اغراضه وفق نص الشكاية.

