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تونس المدينة.... القبض على مغتصب حماته

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 13:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاذن لأعوان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة بالاحتفاظ بشاب اغتصب حماته المريضة بالزهايمر منذ سنوات.

وكشفت الأبحاث ان المتهم استغل خروج زوجته وشقيقتها من المنزل ثم نفذ فعلته.

...

وقد تفطنت الفتاتان خلال عودتهما الى المنزل الى وجود اثار عنف على وجه والدتهما كما تبين انها في حالة نفسية وجسدية صعبة لتقررا عرضها على الطبيب وبعد فحصها تبين انها تعرضت للاغتصاب والمواقعة لأكثر من مرة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 271129

Manoura  (Tunisia)  |Lundi 07 Août 2023 à 13h 46m |           
ملاحظة لاسرة التحرير: في مصر الراجل يسمونا ام الزوجة "حمى" اما في تونس فالامر مختلف ام الزوجة هي "نسيبة" و ام الزوج "حمى" و بالتالي فالرجاء الانتباه واصلاحعنوان المقال
في تونس و تحت تأثير المسلسلات المصرية فإننا نفقد لهجتنا التونسية شيئا فشيئا
الرجاء تقبل هذه الملاحظة بصدر رحب كما عودتونا بذلك من متابع وفيَّ
مع الشكر


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