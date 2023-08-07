تونس المدينة.... القبض على مغتصب حماته

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاذن لأعوان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة بالاحتفاظ بشاب اغتصب حماته المريضة بالزهايمر منذ سنوات.



وكشفت الأبحاث ان المتهم استغل خروج زوجته وشقيقتها من المنزل ثم نفذ فعلته.





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وقد تفطنت الفتاتان خلال عودتهما الى المنزل الى وجود اثار عنف على وجه والدتهما كما تبين انها في حالة نفسية وجسدية صعبة لتقررا عرضها على الطبيب وبعد فحصها تبين انها تعرضت للاغتصاب والمواقعة لأكثر من مرة.

