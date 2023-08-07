رياض الشعيبي يتلقى استدعاءً للمُثول أمام فرقة مُقاومة الإرهاب ببوشوشة

أفاد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' اليوم الاثنين، بتلقيه استدعاءً للمُثول أمام فرقة مُقاومة الإرهاب ببوشوشة بعد غد الأربعاء على خلفية ما يعرف بقضية ''التآمر على أمن الدولة''.



ودوّن الشعيبي على صفحته الرسمية على فايسبوك، "في اطار مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين لانقلاب 25 جويلبة، تلقيت استدعاء للتحقيق يوم الاربعاء 10 صباحا أمام فرقة مقاومة الارهاب ببوشوشة في اطار ما يسمى بقضية التامر على أمن الدولة.".