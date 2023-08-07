تنسيقية ''وينو السبيطار'' تحتفل على طريقتها ببناء باب لمستشفى الملك سلمان بالقيروان

وأضاف فيالة، لدى تدخله صباح اليوم الإثنين 7 أوت 2023 في برنامج "صباح الديوان" على اذاعة الديوان، أنه تم، السنة الماضية، بناء حائط وتركيز باب حديدي بالمشروع ولافتة تحمل عنوان "مستشفى الملك سلمان بالقيروان" دون أي بوادر لانطلاق بناء المشروع.