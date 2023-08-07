Babnet

تنسيقية ''وينو السبيطار'' تحتفل على طريقتها ببناء باب لمستشفى الملك سلمان بالقيروان

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 10:20 قراءة: 0 د, 53 ث
      
احتفلت تنسيقية "وينو السبيطار" بالقيروان، يوم السبت 5 أوت 2023، بمرور سنة على تركيز باب للمستشفى الجامعي الملك سلمان وذلك في حركة رمزية للاحتجاج على تأخر إنجازه، حسب ما أفاد به رئيس التنسيقية سمير فيالة

وأضاف فيالة، لدى تدخله صباح اليوم الإثنين 7 أوت 2023 في برنامج "صباح الديوان" على اذاعة الديوان، أنه تم، السنة الماضية، بناء حائط وتركيز باب حديدي بالمشروع ولافتة تحمل عنوان "مستشفى الملك سلمان بالقيروان" دون أي بوادر لانطلاق بناء المشروع.
أخبار ذات صلة:
جلسة عمل بوزارة الصحة للتسريع في إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان...

...

وبيّن أن المشروع مبرمج منذ سنة 2017 وأن الأرض موجودة والميزانية مرصودة إلا أن عدم اكتمال الدراسة حالت دون انطلاق بناء المستشفى.

يذكر أن جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 02 أوت، بمقر وزارة الصحة حول مشروع إنجاز مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وذلك بحضور رئيسة ديوان وزير الصحة الهام كريم ووالي القيروان محمد بورقيبة والإطارات الجهوية وإطارات وزارة الصحة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271116


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 07 أوت 2023 | 20 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:22
16:12
12:32
05:30
03:51
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
32°-22
30°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    23152,4

  • (4 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37040 DT        1$ =3,09514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 août)   1416,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*