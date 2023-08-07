تنسيقية ''وينو السبيطار'' تحتفل على طريقتها ببناء باب لمستشفى الملك سلمان بالقيروان

احتفلت تنسيقية "وينو السبيطار" بالقيروان، يوم السبت 5 أوت 2023، بمرور سنة على تركيز باب للمستشفى الجامعي الملك سلمان وذلك في حركة رمزية للاحتجاج على تأخر إنجازه، حسب ما أفاد به رئيس التنسيقية سمير فيالة
وأضاف فيالة، لدى تدخله صباح اليوم الإثنين 7 أوت 2023 في برنامج "صباح الديوان" على اذاعة الديوان، أنه تم، السنة الماضية، بناء حائط وتركيز باب حديدي بالمشروع ولافتة تحمل عنوان "مستشفى الملك سلمان بالقيروان" دون أي بوادر لانطلاق بناء المشروع.
وأضاف فيالة، لدى تدخله صباح اليوم الإثنين 7 أوت 2023 في برنامج "صباح الديوان" على اذاعة الديوان، أنه تم، السنة الماضية، بناء حائط وتركيز باب حديدي بالمشروع ولافتة تحمل عنوان "مستشفى الملك سلمان بالقيروان" دون أي بوادر لانطلاق بناء المشروع.
وبيّن أن المشروع مبرمج منذ سنة 2017 وأن الأرض موجودة والميزانية مرصودة إلا أن عدم اكتمال الدراسة حالت دون انطلاق بناء المستشفى.
يذكر أن جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 02 أوت، بمقر وزارة الصحة حول مشروع إنجاز مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وذلك بحضور رئيسة ديوان وزير الصحة الهام كريم ووالي القيروان محمد بورقيبة والإطارات الجهوية وإطارات وزارة الصحة.
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