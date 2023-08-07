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وزارة النقل: إجلاء 120 تونسيا من النيجر

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 07:02 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة النقل أن الخطوط التونسية أمنت مساء يوم الأحد 06 أوت 2023 نقل 120 مسافرا على متن رحلة قادمة من العاصمة نيامي، وذلك تبعا لقرار السلطات النيجرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني .

وقد خصصت الخطوط التونسية طائرة كبيرة الحجم من نوع إرباص 330 للتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من التونسيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بعد تأجيل الرحلة التي كانت مبرمجة يوم السبت 05 أوت 2023 بسبب صعوبة التزود بالوقود بمطار نيامي نظرا للاوضاع التي تعيشها دولة النيجر.
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يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت، في بلاغ لها ، أنه تبعا لقرار السلطات النيجرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني، ستعود الخطوط التونسية تدريجيا الى سالف نشاطها التجاري بمطار نيامي وذلك بداية من السبت 05 أوت الجاري.


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