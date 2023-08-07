وزارة النقل: إجلاء 120 تونسيا من النيجر

أعلنت وزارة النقل أن الخطوط التونسية أمنت مساء يوم الأحد 06 أوت 2023 نقل 120 مسافرا على متن رحلة قادمة من العاصمة نيامي، وذلك تبعا لقرار السلطات النيجرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني .وقد خصصت الخطوط التونسية طائرة كبيرة الحجم من نوع إرباص 330 للتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من التونسيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بعد تأجيل الرحلة التي كانت مبرمجة يوم السبت 05 أوت 2023 بسبب صعوبة التزود بالوقود بمطار نيامي نظرا للاوضاع التي تعيشها دولة النيجر.