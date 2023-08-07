فتح بحث تحقيقي في غرق مركب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قرقنة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 ‎بفتح بحث تحقيقي في موضوع غرق مركب هجرة غير نظامية على متنه 57 مجتازا من جنسيات عدد من دول جنوب الصحراء قبالة سواحل قرقنة وفق ما افاد به فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 لاذاعة موزاييك، مضيفا انه تم إنقاذ شخصين وانتشال 4 جثث ولايزال 51 في عداد المفقودين.



ووفق المعلومات المتوفرة مبدئيا فإن هذا المركب الغارق قد انطلق من سواحل العوابد‎ .